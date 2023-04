Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 14 aprile 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 14 aprile 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la luna è nel segno e aiuta a superare le discussioni con il partner. Sul lavoro arrivano nuove opportunità soprattutto se avete mandato in giro dei curriculum. Dimostrate il vostro valore e di che pasta siete fatti. Non tutti i nodi vengono subito al pettine.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 14 aprile 2023), sarebbe meglio riflettere prima di parlare perché la stanchezza potrebbe giocarvi brutti scherzi. Sul lavoro se vi sentite sotto pressione cercate di guardare altrove e fare altro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è arrivato il momento di tirare le somme e capire a che punto ci si trova in amore. Attenzione solo a qualche piccolo cambiamento sul lavoro. Presto tutto si aggiusterà e saprete ottenere ottime risposte ai problemi di lungo corso.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, arriva qualche polemica in questa giornata che potrebbe farvi dubitare di un rapporto. Sul lavoro meglio rimandare le decisioni importanti. Non è questo il periodo più propizio, ma presto tutto si aggiusta.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 14 aprile 2023), avete una grande voglia di tornare a vivere l’amore ma non fate l’errore di andare nel passato per recuperare qualche vecchio rapporto. Sul lavoro promozioni in arrivo. Fatevi trovare pronti.

PESCI

Cari Pesci, questo è un bel periodo per l’amore dove vi sentite realizzati al massimo. Per quanto riguarda il lavoro avete una bellissima creatività e la vostra intuizione vi porterà lontano. Avete ottime carte e chance di successo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: in amore vi sentite realizzate e compresi come non mai.