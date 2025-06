Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 13 giugno 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, gli investimenti devono essere pianificati con attenzione: spesso si riscontra un divario significativo tra entrate e uscite. Giove inizia un transito particolare per le questioni legali. È consigliabile risolvere eventuali controversie una volta per tutte.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 13 giugno 2025), questo mese rappresenta un momento ideale per chi possiede un’attività in proprio, offre un’opportunità concreta per rimettersi in carreggiata e valutare nuovi progetti o offerte. Le responsabilità crescono e gli occhi sono puntati su di voi: in questo periodo, l’approccio più saggio, è di evitare polemiche inutili e di mantenere un atteggiamento difensivo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, Giove si schiera a favore dopo mesi di opposizione, segna una svolta significativa per il vostro percorso di vita. È un momento di variazione nelle relazioni, con rinnovi di accordi e chiarimenti che possono rafforzare i legami esistenti o aprire a nuove opportunità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, momento di verifica. Con Giove in opposizione si riduce lo spazio di manovra, non sarà più possibile portare avanti i legami inutili. Gli studenti e i giovani professionisti potrebbero aver già considerato di cambiare percorso di studi o di intraprendere una specializzazione a breve termine.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 13 giugno 2025), periodo ricco di energie esplosive e di cambiamenti improvvisi, caratterizzato da talvolta da una perdita di controllo che può tradursi in comportamenti impulsivi e rischiosi. Possibile un’onda di imprevisti che, se affrontati con spirito creativo, si trasformeranno in opportunità di crescita e innovazione.

PESCI

Cari Pesci, Giove torna a essere un alleato, torna un senso di rinnovata positività e opportunità. Questo pianeta favorevole rappresenta un momento di grande potenzialità, in cui i vostri sforzi recenti, anche quelli più impegnativi e faticosi, cominciano a dare i loro frutti concreti.

