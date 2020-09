Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 11 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 11 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox quella di domani per voi non sarà una giornata facile, molti pensieri vi metteranno a dura prova, dovrete soltanto stringere i denti e scrollarvi di dosso la negatività che vi portate dietro da troppo tempo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo il guru delle stelle quella di domani sarà una giornata piuttosto positiva per il vostro segno, merito della Luna in aspetto favorevole con Giove e Saturno attivi, sfruttate appieno quest’ondata di energia per risolvere progetti importanti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quella di domani per voi sarà una giornata complicata, qualcuno vi richiederà il massimo sforzo per portare a termine qualcosa lasciato in sospeso da tempo, rimboccatevi le maniche e fatelo senza lamentarvi, chi ha passato un brutto periodo in amore avrà modo di recuperare.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di domani avvertirete un po’ di tristezza nell’aria, sarete giù di corda e nessuno riuscirà a strapparvi un sorriso, eccetto il partner che sa sempre quale corda tirare, non lasciatevi sopraffare dalle difficoltà.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo il guru delle stelle sarete chiamati a fare una scelta importante in questo periodo, i contratti di lavoro saranno determinanti in questa fase della vostra vita, cercate di impegnarvi di più e di dimostrare il vostro lavoro.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di domani preannuncia una giornata di energia per il vostro segno, i problemi sono ormai acqua passata sotto il mulino, nelle prossime ore potrete affrontare qualsiasi cosa senza paure.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: non abbiate paura di affrontare le vostre debolezze.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 11 settembre 2020 Oroscopo Branko oggi, giovedì 10 settembre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 10 settembre 2020