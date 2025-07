Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 11 luglio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 11 luglio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sarete desiderosi di frequentare persone strane, insolite… che vi incuriosiscano e stupiscano! Per quanto riguarda il lavoro, programmate al meglio le cose che volete fare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 11 luglio 2025), dopo crisi durate a lungo si può recuperare l’amore. Nel weekend attenzione: potrebbe tornare una vena polemica se frequenti Acquario o Leone. Per quanto riguarda il lavoro, eventuali progetti nati in questi giorni daranno una grande soddisfazione nel giro di poco tempo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le storie che vacillavano hanno subito un contraccolpo. Entro la fine di luglio deciderete se continuare o no. Per quanto riguarda il lavoro, resta un po’ di stanchezza o amarezza da superare, i primi sei mesi dell’anno non sono stati una passeggiata per voi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le nuove storie d’amore sono importanti ed è possibile che addirittura voi diate più spazio ai sentimenti che al lavoro. Tutti i nuovi progetti devono essere valutati con cura perché portano avanzamenti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 11 luglio 2025), è possibile tirare un sospiro di sollievo, Venere torna attiva e incontra una bella posizione della luna nel weekend. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono scelte da fare improrogabili.

PESCI

Cari Pesci, ci sono difficoltà da tenere sotto controllo. Mordetevi la lingua prima di fare danni. Nel lavoro ecco un momento importante per chi possiede un’attività indipendente o legata a contatti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: le nuove storie d’amore sono importanti ed è possibile che addirittura voi diate più spazio ai sentimenti che al lavoro.