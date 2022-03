Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 1 aprile 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 1 aprile 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questo momento siete titubanti, agitati, i dubbi sono molti. Sia nel lavoro sia nella vita sentimentale potreste avere delle incertezze. Amore? Se avete litigato, fate pace. Fatelo ora. Altrimenti poi potrebbe essere troppo tardi. Cercate di superare questo momento no.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 1 aprile 2022), in amore non tutte le coppie ce la fanno, solo quelle più solide vanno avanti perché sono giorni complicati. Ad ogni modo, la situazione sentimentale inizia a migliorare e dei problemi possono essere risolti nelle prossime ore. Nel lavoro potrebbe essere necessaria un po’ di pazienza in più.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, c’è agitazione, nervosismo. Questo potrebbe riversarsi anche nelle relazioni, potreste arrabbiarvi e dar vita ad una discussione. Cercate piuttosto di risolvere i problemi di coppia. Nel lavoro le cose vanno a rilento. Molto a rilento. Abbiate pazienza oppure se non siete convinti guardatevi intorno e cercate qualcos’altro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, domani – 1 aprile 2022 – in amore sarà tempo di decisioni, di chiarimenti. Potreste aver voglia di compiere un passo importante per la vita di coppia, ma verificate prima cosa ne pensa il vostro partner. Può essere il momento giusto per esempio per fare un figlio o il matrimonio.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 1 aprile 2022), Venere sarà presto nel segno, quindi ottime notizie per l’amore! Le coppie che stanno insieme da tempo sono però quelle che rischiano di più… Chi da poco ha cambiato lavoro nei prossimi giorni può finalmente iniziare a trovare soluzioni e ambientarsi.

PESCI

Cari Pesci, l’amore è complicato di questi tempi, Venere è dissonante. Potresti avere la testa occupata da qualcuno del vostro passato recente. Nel lavoro andateci piano, ci vuole molta attenzione ma presto troverete delle soluzioni. Insomma, rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto andrà per il verso giusto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: ottime notizie sul fronte dell’amore, ma prima di prendere iniziative sondate il terreno con il vostro partner.