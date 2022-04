Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 9 aprile 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 9 aprile 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, sarà un sabato decisamente sottotono per il vostro segno, attenzione però a non arrabbiarvi senza motivo con chi vi circonda. Rischiate di dire qualche parola di troppo e poi pentirvene. Sul lavoro potrete finalmente risolvere i problemi e i dubbi che vi portare dietro da tempo. Valutate con calma nuove proposte.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 9 aprile 2022), si prospetta una giornata all’insegna del nervosismo, siete davvero intolleranti e basta pochissimo per farvi perdere la pazienza. Questo vale in particolare per chi è innamorato di una persona ma non è corrisposto. Uno stress che si ripercuote anche sul lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata è tutto sommato positiva. Per fortuna la Luna non è più contraria, per cui potete recuperare sotto molti punti di vista. Finalmente potete rimettervi in gioco e ripartire alla grande, dimostrando a tutti il vostro valore. Fermento nell’aria dal punto di vista lavorativo. Fate di tutto per portare a casa i vostri obiettivi, senza mai perderli di vista.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata sarà piuttosto tesa. Dovrete fare molta attenzione in amore. Una parola di troppo detta al partner potrebbe prima o poi ritorcervisi contro. Tanto nervosismo sul lavoro: probabilmente vi sentite poco valorizzati e quello che fare non vi entusiasma. Guardatevi intorno e se possibile prendetevi una pausa.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 9 aprile 2022), in questo fine settimana avrete tanta voglia di vivere un amore piacevole ed entusiasmante. Se siete single, quindi, potrete fare ottimi incontri. Sul lavoro è tempo di cambiamenti. Quello che fate probabilmente non vi entusiasma più. Siete alla ricerca di un rinnovamento personale.

PESCI

Cari Pesci, per voi si prospetta una giornata nella quale avrete tante domande per la testa. Cosa è successo in queste ultime settimane? Una domanda che è il caso vi facciate al più presto cercando una risposta soddisfacente. La seconda metà del mese sarà propizia per i single che possono finalmente trovare un amore. Sul lavoro siete in grande sofferenza e cercate nuovi stimoli. Forse è il caso di cambiare aria.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: ottime opportunità per i single. Se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti senza timore.