Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 7 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 7 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questo fine settimana rinasce la vostra voglia di amare ed essere amati, ne avete un estremo bisogno. Per quanto riguarda il lavoro supererete con calma i problemi che avete avuto nell’ultimo periodo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata molto positiva per i sentimenti, avete soltanto qualche dubbio su una possibile convivenza, dovete capire cosa volete. Per quanto riguarda il lavoro dovete valutare con attenzione quello che vi circonda.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna è dalla vostra parte e secondo il guru delle stelle un’amicizia potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di più a dicembre. Vi sentite un po’ annoiati sul lavoro, forse qualcosa non va e già da un po’ di tempo, volete nuovi stimoli.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo Paolo Fox quella di domani per voi sarà ancora una giornata di riflessione com’è stato un po’ tutto questo periodo e questa condizione durerà così fino al 21. Sul lavoro invece vi siete fermati per capire il da farsi.

ACQUARIO

Cari Acquario, siete un po’ stanco di tutte queste polemiche d’amore, è arrivato il momento di metterci un punto. Il weekend non sarà molto d’aiuto. Per quanto riguarda il lavoro cercate di evitare ulteriore stress.

PESCI

Cari Pesci, buone notizie per l’amore, ci avviciniamo al 21 per cui tenete duro fino ad allora. Sul fronte lavorativo non è un periodo negativo, avete molta energia dalla vostra parte.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: giornata positiva per i sentimenti, sfruttatela appieno.

