Oroscopo Paolo Fox domani | Sabat0 4 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 4 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, dovete essere più tranquilli e meno aggressivi in amore: cercate di evitare le discussioni. Anche sul lavoro serve maggiore prudenza e se volete cambiare qualcosa adesso è meglio aspettare e fare le cose con calma.

SCORPIONE

Cari Scorpione, quella di domani sarà un’ottima giornata per i sentimenti grazie all’influsso delle stelle, che facilitano i rapporti interpersonali specie con il Capricorno. Anche sul lavoro vi sentite più motivati ed energici.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani mattina è meglio evitare di fare sforzi: andrà meglio nel pomeriggio. Per quanto riguarda i sentimenti, meglio non prendere decisioni drastiche prima della fine del mese. Sul lavoro sono in vista delle belle soddisfazioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, c’è molto nervosismo per quanto riguarda i sentimenti: questa non è la giornata adatta per parlare d’amore… Meglio rinviare. Un po’ di agitazione anche sul lavoro, specie se siete in attesa di una risposta.

ACQUARIO

Cari Acquario, chi è indeciso tra due storie potrebbe fare a breve una scelta drastica. Per quanto riguarda il lavoro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (4 luglio), non disdegnare una nuova proposta, anche se insolita: potrebbe portarti delle belle sorprese, specie se sei stanco di fare sempre le stesse cose.

PESCI

Cari Pesci, per voi si prospetta una giornata positiva per quanto riguarda i sentimenti, approfittane per chiarire eventuali malintesi con il partner o per riavvicinarvi a una persona. Cercate di non rimandare niente a domani, neanche i discorsi o gli incontri.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornata positiva per i sentimenti: momento giusto per fare pace…

