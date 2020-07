Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 4 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 4 luglio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 4 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, c’è qualche problema in amore, forse legato a questioni vecchie o non risolte nella coppia. Anche nel lavoro c’è un certo nervosismo, attenzione alle discussioni. Domani non sarà giornata…

TORO

Cari Toro, per voi si prospetta una giornata positiva per l’amore, specie per chi vuole esporsi o fare promesse. Sul lavoro fate attenzione ai dettegli, le troppe cose da fare potrebbero farvi andare troppo di corsa e farvi trascurare cose importanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (4 luglio), se in amore c’è stata una crisi, dalla prossima settimana si potrà recuperare. In campo professionale valutate bene un affare, dovete capire cosa vi interessa davvero.

CANCRO

Cari Cancro, fate attenzione nelle relazioni: in questo weekend la Luna è in opposizione e potrebbe darvi qualche fastidio nei rapporti interpersonali. Cercate di stare lontano da persone che potrebbero crearvi dei problemi. Sul lavoro bisogna ripartire con cautela. Molta cautela.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, cercate di non avere fretta, ma attenzione a non perdere tempo: ci sono delle importanti decisioni da prendere che riguardano i sentimenti. Sul lavoro prendete le cose con maggiore distacco.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata sarà di recupero per i sentimenti, ma cercate di fare un passo per volta. Se ultimamente avete avuto troppe spese adesso cercate di risparmiare per un progetto che avete in mente.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Toro: giornata positiva per quanto riguarda l’amore. Sul lavoro fate attenzione ai dettagli.

