Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 3 agosto 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 3 agosto 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore evitate le complicazioni e sul lavoro non lasciate che la rabbia vi ribollisca dentro. Imparate a prendere le cose più sottogamba. Qualche contrattempo in vista a causa di una luna dissonante.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 3 agosto 2024), dovete rimandare quei problemi personali che vi stanno preoccupando per affrontarli domani. Sul lavoro impegnatevi a ritrovare la motivazione anche se il sole dissonante porta qualche complicazione in più.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in questo periodo potrebbero provare attrazione per qualcuno di lontano o già impegnato. Sul lavoro, invece, se siete liberi professionisti portate pazienza. Le novità arriveranno ma a fine mese. Abbiate ancora un po’ di pazienza e si aggiusteranno molte cose.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, queste giornate sono particolari per l’amore ci potrà essere qualche complicazione in più del solito. Meglio contare fino a dieci prima di parlare e sul lavoro attenzione alle questioni monetarie.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 3 agosto 2024), c’è aria nervosa nella vostra vita di coppia a causa di una luna opposta. Mantenetevi lontano dalle discussioni e sul lavoro aspettatevi che qualche impegno salti.

PESCI

Cari Pesci, se negli ultimi giorni ci sono stati problemi è giunta l’ora di superarli. Sul lavoro, invece, non lasciatevi abbattere se qualcosa non va come vorreste. È ora di fare progetti per costruire il proprio futuro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: potete finalmente superare i problemi di coppia che vi hanno fatto patire. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Alla fine tutto si aggiusta. Rimboccatevi le maniche.