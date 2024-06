Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 29 giugno 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 29 giugno 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, molti di voi potrebbero rimanere delusi da una relazione nata da poco. Per i liberi professionisti è importante porsi degli obiettivi. Sarete critici nei confronti del partner durante la giornata di domenica. La situazione migliora a luglio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 29 giugno 2024), state vivendo un amore promettente, ma meglio essere prudenti. Fate un passo alla volta. Lavoro? Mantenere dei buoni rapporti con i colleghi è importante.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vivrete qualcosa di importate entro l’apice dell’estate. Opportunità in vista. Venere non è più in opposizione. Non dovete pensare a ciò che non siete riusciti ad ottenere sul piano professionale.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete troppo polemici in questo periodo e di certo questo non aiuta la sfera amorosa. Cercate di tenere a bada il nervosismo di troppo che fa capolino nella vostra vita in questo momento.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 29 giugno 2024), il mese di giugno si chiuderà con la Luna nel vostro segno. Non è esclusa una disputa legale. Sarete forti in amore. A breve potrebbe arrivare una proposta di lavoro molto interessante…

PESCI

Cari Pesci, avete Sole, Venere e Mercurio favorevoli. Possibile, se non probabile, la riconferma di un incarico. Il mese di giugno si chiuderà in grande stile. Peccato per i soldi che sono sempre pochi…

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 GIUGNO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: Sole, Venere e Mercurio favorevoli. Il mese di giugno si chiuderà alla grande.