Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 29 giugno 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 29 giugno 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, se vi siete liberati di una relazione da poco allora potrete innamorarvi di nuovo. La fine di questo mese di giugno sarà problematica. Ci sono troppi impegni da portare avanti tutti insieme.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 29 giugno 2024), molti di voi potrebbero non essere sulla stessa lunghezza d’onda del partner. C’è chi deve prendere una decisione. Termina il mese con la Luna nel segno. Non fatevi ingannare dalle proposte semplici…

GEMELLI

Cari Gemelli, avete la Luna a favore, più opportunità in amore. Progetti importanti in vista. Avvicinandosi al mese di luglio avrete sempre più cose in mente.

CANCRO

Cari Cancro, vivete dei piccoli dissidi in amore, ma nulla di irreparabile. Le proposte che riceverete durante questo sabato andranno valutate con attenzione mentre durante la giornata di domenica avrete Venere e Marte favorevoli. Meglio rimandare a dopo un incontro di lavoro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 29 giugno 2024), avete un ottimo cielo con Venere che entra nel segno dall’11 luglio. Sono in crisi coloro che svolgono un lavoro a contatto col pubblico. Giornata piacevole per il partner.

VERGINE

Cari Vergine, non avete nulla da rimpiangere. Alcuni colleghi di lungo corso vi daranno ragione. Non volete complicazioni in amore e sul lavoro le idee possono portarvi lontano.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 GIUGNO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: avete la Luna a favore, più opportunità in amore.