Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 28 ottobre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 28 ottobre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, chi svolge un lavoro con la famiglia o con persone care potrebbe essersi sentito messo da parte. Per questo motivo si è cambiato gruppo o lavoro. Adesso vi chiedete se avete fatto bene oppure no. Cercate di arrivare ad una conclusione ma con tranquillità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 28 ottobre 2023), vi attende un fine settimana molto bello. Un weekend da vivere con la persona che amate o comunque pieno di belle emozioni. Chi è single da tempo deve chiedersi a questo punto se ha paura di buttarsi. Un po’ più di coraggio non guasterebbe…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è vero che siete molto impulsivi, ma adesso potreste cominciare ad avere delle perplessità e a fermarvi un attimo. Durante la giornata di domenica potrebbe esserci qualche discussione in casa. Cercate di restare calmi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete un momento di grande energia. Avete grande voglia di riscattarvi. La settimana non è stata idilliaca, ma tutto ciò che penserete e farete in questa fase da ora in avanti, avrà la sua importanza. Coraggio. Rimboccatevi le maniche.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 28 ottobre 2023), fine settimana interessante quello che si prospetta. La settimana prossima Giove non sarà più contrario e avrete nuovo slancio nella vostre relazioni con la possibilità di vivere belle emozioni.

PESCI

Cari Pesci, durante le prossime ore potreste soffrire di qualche piccolo malessere passeggero, come mal di schiena o problemi articolari, insomma il fine settimana potrebbe non essere dei migliori dal punto di vista della forma fisica. Tenete duro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: avrete nuovo slancio nella vostre relazioni con la possibilità di vivere belle emozioni.