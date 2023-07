Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 22 luglio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 22 luglio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il fine settimana porta un po’ di malinconia nelle vostre giornate. Staccate la spina da tutto per ricaricare le batterie. Le idee sono sempre tante, così come i pensieri ma meglio prendersi un momento di relax.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 22 luglio 2023), arrivano belle notizie per la sfera sentimentale, la luna non è più contraria e la passione sarà alle stelle. Sul lavoro fatevi avanti e avanzate richieste.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la luna è opposta quindi massima attenzione in amore perché sarete assaliti dai dubbi. Sul lavoro le collaborazioni sono favorite ma meglio prendersi un po’ di giorni di pausa prima del rientro. Vedrete che presto tutto si aggiusta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore ci sono un po’ di problemi ma bisognerebbe discuterne con il partner in tutta calma e, se non c’è più compatibilità, mettere fine a una storia. Sul lavoro c’è indecisione ma presto dovrete fare una scelta. Cercate di capire da che parte andare e non rimarrete delusi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 22 luglio 2023), la luna vi sostiene quindi ottimo momento per l’amore. Sul lavoro bisogna agire finché le stelle sono buone. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni in ogni campo. Ottime opportunità anche di guadagno.

PESCI

Cari Pesci, la giornata è molto bella quindi meglio non cadere in futili polemiche. Sul lavoro state tranquilli e con la giusta concentrazione riuscirete a fare tutto. Vedrete che tutto si aggiusta prima del previsto e tirerete un sospiro di sollievo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: in arrivo belle notizie e tante soddisfazioni in ogni campo.