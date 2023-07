Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 22 luglio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 22 luglio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore dovreste dare più ascolto alle esigenze del partner e non pensare sempre solo alle vostre. Sul lavoro non fatevi prendere dal nervosismo di fare tutto di fretta, meglio essere calmi. Rischiate a volte di dire qualche parola di troppo e poi pentirvene.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 22 luglio 2023), l’amore procede bene e i single potrebbero anche avere qualche flirt. Sul lavoro aspettatevi belle proposte. Non è il momento di fermarsi ma di battere il ferro finché è caldo. Rischiate altrimenti di cadere in fallo o di pentirvi per errori del passato.

GEMELLI

Cari Gemelli, bella questa giornata per i sentimenti. Arrivano nuovi incontri interessanti e chi è in coppia avrà una conferma della validità del rapporto. Sul lavoro esponete le vostre idee.

CANCRO

Cari Cancro, la determinazione è tanta e non avete più paura di scegliere per voi. Questo è un grande traguardo. In amore farete chiarezza nel cuore e sul lavoro vi rimetterete in gioco.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 22 luglio 2023), l’amore procede a gonfie vele e avete ritrovato tutta la vostra voglia di vivere. Sul lavoro pensateci bene prima di accettare una nuova proposta.

VERGINE

Cari Vergine, in amore è il momento della resa dei conti. Bisogna capire cosa si vuole e come fare per ottenerlo. Sul lavoro avete tante idee e chi fa un lavoro creativo è favorito. Potete portare avanti le vostre idee e ci sono ottime opportunità di successo e carriera. Sta a voi ottenere il massimo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: l’amore procede a gonfie vele e potete togliervi belle soddisfazioni.