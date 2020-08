Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 22 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 22 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, c’è qualche problema da risolvere in famiglia, nelle prossime ore potrete confrontarvi con chiarezza. Per quanto riguarda il lavoro non date nulla per scontato. Non domani.

SCORPIONE

Cari Scorpione, quella di domani sarà una giornata in cui vi sentirete energici, volete accanto a voi una persona con cui condividere non solo passione, ma anche complicità. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, sul lavoro non prendete decisioni affrettate.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per quanto riguarda la coppia, se ci sono questioni da chiarire quella di domani sarà la giornata giusta per farlo. Per quel che concerne il lavoro dovete seguire l’istinto e fare le cose in cui credete davvero. Coraggio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è possibile che nelle prossime ore ci possano essere delle incomprensioni in amore: cercate di non dare spazio alla tristezza e alla malinconia, provate a capire il punto di vista dell’altro. La giornata di domani vi risultarà un po’ faticosa…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (22 agosto 2020), cercate di avere un atteggiamento più positivo in amore. Anche sul lavoro dovreste essere più ottimisti e accettare le cose con più serenità e calma.

PESCI

Cari Pesci, per voi si prospetta una giornata sottotono per i sentimenti, c’è un po’ di disagio, anche negli eventuali incontri. Sul lavoro non è tutto chiaro, potrebbe esserci qualche complicazione di troppo da gestire.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: per voi si preannuncia una giornata piena di energia. Attenzione però a non prendere decisioni affrettate sul lavoro.

