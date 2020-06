Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 20 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 20 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, anche domani Venere è favorevole e vi aiuta in amore, anche se i vostri sentimenti sono ancora in una fase negativa. Non siete riusciti a riprendervi dopo una brutta scottatura, ma siete sulla giusta strada.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo Paolo Fox il Sole è molto favorevole e vi incoraggia a fare pace se avete avuto dei conflitti con il partner che vi hanno portato ad un brusco allontanamento. Siate pazienti, sul resto avrete belle soddisfazioni nei prossimi mesi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna dissonante vi getta tra mille dubbi e incertezze e non sapete proprio che direzione prendere. Sul lavoro fate attenzione, siate cauti e vedrete che riuscirete a farvi strada.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sul lavoro le cose vanno molto meglio rispetto che in amore o in amicizia, dove il vostro atteggiamento un po’ possessivo sta compromettendo dei bei rapporti. Fate attenzione, cercate di essere più razionali.

ACQUARIO

Cari Acquario, domani belle occasioni con Toro e Scorpione, se siete single. Se siete in coppia, invece, cercate di organizzare un week end per ritrovare un po’ di intimità con il partner.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di Paolo Fox di domani vi suggerisce di riflettere bene prima di esprimervi su questioni controverse. Sul lavoro c’è un grande recupero dopo giorni di difficoltà.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: il Sole è molto favorevole e vi incoraggia a fare pace se avete avuto dei conflitti con il partner che vi hanno portato ad un brusco allontanamento.

