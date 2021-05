Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 15 maggio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 15 maggio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questo fine settimana porterà qualche disagio alle coppie più consolidate. Per quanto riguarda il lavoro, le creatività saranno supportate però cercate di osservare bene prima di agire.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, il periodo non sembra dei migliori per quelle coppie che hanno già avuto problemi a inizio anno: la Luna comunque ora è favorevole. Nel lavoro ci saranno questioni in sospeso da dover affrontare con coraggio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna non è più opposta e in amore è un buon punto di partenza. Per quanto riguarda il lavoro, se ci sono state difficoltà ora si potrà ripartire con ottimismo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il fine settimana è abbastanza controverso per i sentimenti: nulla di grave però si iniziano a vivere piccoli macigni. Lavoro? Potreste risolvere problemi legali nel corso delle prossime settimane. Tenete duro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, Venere sarà in aspetto positivo: buon periodo per le coppie e per gli incontri. Capitolo lavoro: se state aspettando conferme è un periodo promettente.

PESCI

Cari Pesci, Mercurio domani sarà dissonante e potrà creare belle indecisioni in amore: attenzione ai tradimenti! Per quanto riguarda il lavoro, i tempi cambiano ed è opportuno evitare di strafare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: buon periodo per l’amore.

