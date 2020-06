Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 13 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 13 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore domani bisognerà andarci piano, stare attenti. Qualcuno potrebbe farvi arrabbiare, potreste essere o sentirvi traditi. Sul lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti. Positivi? Non è detto…

SCORPIONE

Cari Scorpione, con la Luna favorevole questo è il momento per sistemare ciò che non va come vorreste in amore. Molto bene le nuove storie. Recupero nel lavoro, potreste anche cambiare qualcosa di importante nella vostra vita.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani l’amore potrebbe dare qualche problema, cercate di rimandare le discussioni se possibile. Favoriti gli incontri per i single. Avete molta voglia di fare e determinazione, un cambiamento importante negli studi o nel lavoro potrebbe arrivare a breve.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata migliore per i sentimenti, ma nel pomeriggio bisogna fare attenzione. Arrabbiarsi, e anche molto, domani (13 giugno) sarà facile anche se senza una vera motivazione. Nel lavoro cercate di non farvi prendere dall’ansia.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, per voi si preannuncia una giornata positiva per i sentimenti e per gli incontri. Le cose sul lavoro migliorano, avete modo di riflettere. Una bella notizia potrebbe essere in arrivo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, la Luna è ancora nel segno, molto facilmente avrete qualcosa di cui lamentarvi. Si possono fare discussioni costruttive nelle prossime ore… Se devi fare una scelta lavorativa, meglio rimandare al prossimo futuro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: buone notizie in vista per i nati sotto questo segno. Bene l’amore, in ripresa il lavoro.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 13 giugno 2020 Oroscopo Branko oggi, venerdì 12 giugno 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì giugno 2020