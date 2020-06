Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 13 giugno 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 13 giugno 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 13 giugno 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, per voi si preannuncia un buon sabato di metà giugno: molto bene l’amore, anche se alcune questioni legate ai soldi vanno ancora chiarite. Avete voglia di sistemare le cose. Sul lavoro potreste capire come risolvere alcuni problemi e blocchi.

TORO

Cari Toro, domani state lontano da ciò che potrebbe mettere in crisi le vostre emozioni, provocarvi incertezze. Sul lavoro fate le cose con calma e attenzione, evitando discussioni. C’è qualcosa nell’aria che non vi soddisfa…

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani (13 giugno) sarà una giornata piuttosto negativa per l’amore, sarebbe meglio stare lontani dalle discussioni. Organizzate qualcosa di rilassante per l’estate. In questo periodo siete troppo stressati… Cambiate aria.

CANCRO

Cari Cancro, sfruttate questa giornata di metà giugno per mettere in chiaro le questioni della vostra vita sentimentale e per risolvere i problemi. Cercate di non pensare al passato. Sul lavoro potrebbero esserci cambiamenti importanti in vista. Nuovi inizi…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, siete in un periodo molto positivo per l’amore. Cercate di non isolarvi, andate più affondo nelle conoscenze e nelle amicizie. Saturno opposto ha portato complicazioni sul lavoro, nelle prossime ore bisognerà procedere con cautela. Molta cautela.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna opposta domani potrebbe darvi problemi nella vita sentimentale. Favoriti gli incontri per i single. Sul lavoro potrebbero esserci novità, risposte che aspettavate da tempo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello dell’Ariete: molto bene l’amore. Possibili soluzioni per quanto riguardano i problemi sul fronte lavorativo.

