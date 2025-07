Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 9 luglio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 9 luglio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere a favore. Ci saranno situazioni divertenti, occasioni per amare ma probabilmente non vi impegnerete, non vorrete complicarvi la vita e allontanerete le persone che non sono chiare con voi. Lavoro? Programmate al meglio le cose che volete fare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 9 luglio 2025), Marte aumenta il desiderio di amare anche se siete reduci da tensioni o qualche divergenza. Per quanto riguarda il lavoro, potrete cambiare radicalmente tutta la situazione lavorativa in positivo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le storie che vacillavano hanno subito un contraccolpo. Entro la fine di luglio deciderete se continuare o no. Per quanto riguarda il lavoro, le persone che hanno una attività indipendente devono vagliare con cura i nuovi propositi, le nuove idee… bisogna dare il tempo al tempo, portare avanti situazioni senza convinzione non è piacevole.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non è questa la settimana giusta per discutere, parlare, rivangare il passato. Cercate di evitare se avete una coppia già formata da anni, la ripetitività di certi avvenimenti e di certe situazioni. Per quanto riguarda il lavoro, tutto quello che avete vissuto, anche se avete dovuto masticare amaro, non è stato vano.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 9 luglio 2025), l’incubo “Venere contraria” è finito dal 4 luglio. Torna la serenità. Per quanto riguarda il lavoro, le idee non mancano, peccato che invece manchino i soldi. O quantomeno, ci sono stati dei ritardi nei pagamenti, problematiche con Mercurio in opposizione che difficilmente si risolveranno prima della fine del mese.

PESCI

Cari Pesci, alcune coppie sono in crisi, altre in revisione anche per colpa di interferenze esterne, parenti, amici che si sono messi in mezzo. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo momento importante per chi possiede un’attività indipendente o legata a contatti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: Venere a favore. Ci saranno situazioni divertenti, occasioni per amare.