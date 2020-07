Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 8 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 8 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox accusate un po’ di stanchezza misto a nervosismo, questo però ha delle conseguenze anche nella sfera sentimentale, cercate di essere più tranquilli, una persona del Leone potrebbe aiutarvi a stemperare il nervosismo. Mercurio ostacola le trattative professionali.

SCORPIONE

Cari Scorpione, in amore quella di domani sarà una giornata un po’ spenta, ma non preoccupatevi, in vista del fine settimana potrete recuperare terreno, cercate soltanto di evitare tensioni. Mercurio vi aiuta anche a superare alcuni ostacoli della professione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, i nuovi incontri sono favoriti secondo il guru delle stelle, ma non per far nascere storie durature, più inclini alle storie mordi e fuggi, un flirt estivo da ricordare con piacere. Nel campo professionale inizia la ripresa, occhio agli investimenti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Mercurio è in opposizione e potrebbe creare qualche problema nelle coppie secondo Paolo Fox, soprattutto per chi sta cercando maggiore sicurezza in questo periodo. Si aprono diverse possibilità per chi è interessato a cambiare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox quella di domani è una giornata interessante dal punto di vista sentimentale, l’amore torna a sorridervi, vi sentite più forti e pieni di energia, anche nel campo professionale la situazione migliora.

PESCI

Cari Pesci, secondo il guru delle stelle quella di domani sarà una giornata dedicata all’amore, le cose finalmente vanno per il verso giusto, potrebbero esserci dei problemi con il segno della Vergine. Ad agosto le stelle vi spingono ad esplorare i vostri sentimenti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: vi sentite forti e pieni di energia, approfittatene.

