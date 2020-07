Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 8 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, mercoledì 8 luglio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 8 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di domani sarà una giornata all’insegna dei problemi, provate a risolverli senza litigare, evitate di essere troppo testardi e polemici. Nel campo professionale potrebbe arrivare una buona notizia, datevi tempo per riflettere.

TORO

Cari Toro, state alla larga da chi non sa quello che vuole, siete alla ricerca di chiarezza. In amore vi aspettano giornate positive, utili per parlare a cuore aperto. Evitate di iniziare una causa legale in questo periodo, Saturno è contrario.

GEMELLI

Cari Gemelli, cercate di sfruttare al meglio la mattina di domani per quanto riguarda i sentimenti, nel pomeriggio infatti potreste accusare un bel po’ di nervosismo, soprattutto con i segni di Vergine, Sagittario e Pesci. Arriva una proposta professionale interessante.

CANCRO

Cari Cancro, giornata positiva quella di domani secondo il guru delle stelle, dovete prendere però una decisione importante, soprattutto in amore, meglio rimandare forse a un altro giorno, godetevi la positività della giornata.

LEONE

Cari Leone, avvertite un po’ di nervosismo in questo periodo, evitate le discussioni soprattutto per motivi futili, il partner vi chiede un po’ di tregua. Nel campo professionali potrebbero esserci dei contrasti, evitate il litigio.

VERGINE

Cari Vergine, secondo il guru delle stelle la giornata di domani sarà un po’ pesante soprattutto per quanto riguarda la vita di coppia, tutta colpa del transito negativo della Luna, siete nervosi e stanchi, rimandate i chiarimenti alla prossima settimana.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Cancro: continua ad essere una bella settimana per voi, compiete un grande gesto, una sorpresa romantica per il partner, ve ne sarà grato.

