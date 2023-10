Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 4 ottobre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 4 ottobre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, con la luna a favore avrete modo di vivere bellissime emozioni. Sul lavoro siate più pazienti, non potete ottenere tutto e subito. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Insomma, rimboccatevi le maniche.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 4 ottobre 2023), in amore bisogna stare lontani dalle polemiche e sul lavoro aspettatevi grandi soddisfazioni. Sarete in grado di ottenere grandi cose e dimostrare di che pasta siete fatti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il cielo parla di belle emozioni d’amore quindi nessuna remora nel lasciarsi andare. Sul lavoro tutto procede al meglio. Avete la fiducia di chi vi circonda e si nota. Potete dunque avanzare delle importanti richieste e ottenere grandi cose in ogni campo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, c’è un po’ di incertezza e indecisione sia in amore che sul lavoro. Attenzione alle scelte affrettate, prendetevi del tempo per capire cosa fare. Non abbiate fretta, specie se dovete prendere decisioni importanti. Rischiate di commettere scelte azzardate e poi pentirvene.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 4 ottobre 2023), la luna è nel segno quindi bene per l’amore e sul lavoro arrivano nuovi e stimolanti progetti. Potete dimostrare a colleghi e superiori di che pasta siete fatti. Occhio però agli invidiosi. Bene i progetti in ogni campo.

PESCI

Cari Pesci, attenzione alle questioni di cuore, ci vuole più sicurezza in se stessi. Sul lavoro continuate con la vostra organizzazione maniacale e andrà tutto nel migliore dei modi. Ultimamente avete speso oltre le vostre possibilità e ora il portafogli piange. Meglio rimboccarsi le maniche e fare le cose con oculatezza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: sul lavoro tutto andrà bene se non rinuncerete alla vostra determinazione, organizzazione e oculatezza. Occhio a limitare le spese.