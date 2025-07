Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 30 luglio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, situazione stabile ma con qualche dubbio in amore. Le decisioni non vanno prese di fretta. Il lavoro porta stimoli, ma occhio alla stanchezza mentale. Ritrova l’equilibrio che ti è tanto caro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 30 luglio 2025), intuito fortissimo, usalo bene! Nel lavoro sei strategico, e puoi ottenere di più. In amore, nuove scintille o ritorni di fiamma. Magnetico come sempre.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata tra alti e bassi. Hai voglia di evasione, ma le responsabilità chiamano. L’amore va capito, non solo vissuto. Prenditi un momento per riflettere. Un po’ di caos nella testa, ma niente che tu non possa gestire. Hai mille idee, ma oggi serve concretezza. L’amore va coltivato, anche con un piccolo gesto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ottima giornata per concludere affari o prendere decisioni importanti. L’amore torna a sorriderti. È il momento di fare sul serio. Testa, cuore, e ambizione: ci sei.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 30 luglio 2025), qualcosa ti turba, forse una scelta che rimandi da tempo. Oggi il cielo è un po’ confuso: ascolta il tuo istinto, ma non agire d’impulso. Serve pazienza.

PESCI

Cari Pesci, giornata ispirata. Creatività alle stelle e anche l’amore è in fase di recupero. Una bella notizia può arrivare nel pomeriggio. Segui il flusso, senza forzare. Per alcuni c’è ansia: troppe cose da fare, e la pazienza oggi è ai minimi storici. In amore sei impaziente, ma attenzione a non dire parole di troppo. Da venerdì si sblocca qualcosa di importante. Conta fino a dieci.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

