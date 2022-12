Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 21 dicembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 21 dicembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se dovete prendere decisioni importanti per il futuro, parlatene prima con il partner. Anche sul lavoro, il confronto è fondamentale. Non potete pensare di fare tutto da soli. Il gioco di squadra è la carta vincente.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 21 dicembre 2022), c’è grande comprensione da parte vostra, anche se finora non tutto è andato secondo i piani. L’importante è che anche di fronte a tutte le difficoltà non rinunciate a voi stessi. Il lavoro pesa, ma saprete gestire ogni problema della giornata.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è arrivato il momento per un grande cambiamento, ma forse non avete ancora il coraggio di affrontarlo. Cosa vi frena? Non avete nulla da temere. Pensate bene a cosa fare con il vostro lavoro. Anche in questo campo avete voglia di grandi novità e di cambiare aria.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’amore è in stand-by da parecchio tempo. Non tutto sta andando secondo i piani. Questo non impedirà nuovi incontri inaspettati. Attenti sul lavoro a non fare passi falsi. Rischiate di commettere errori gravi e di difficile risoluzione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 21 dicembre 2022), c’è qualcosa che non torna nei vostri rapporti interpersonali. Parlatevi e chiaritevi. Il lavoro subirà una svolta decisiva nei prossimi giorni, sarà un bel Natale.

PESCI

Cari Pesci, i sentimenti al momento sono la vostra più grande aspirazione. Siete single da tempo e avete voglia che il vostro cuore torni a battere forte per qualcuno. Il lavoro non vi da troppe soddisfazioni, forse è arrivato il momento di voltare pagina. Cambiate aria.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: è il momento di cambiare aria.