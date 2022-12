Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 21 dicembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 21 dicembre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, giornata davvero pesante e intensa. Il lavoro prosegue placido e senza troppi scossoni, né in positivo né in negativo. Serve ancora un sforzo in questi ultimi giorni prima delle feste natalizie.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 21 dicembre 2022), c’è qualcosa che manca, e non sapete cosa. Continuate a ricercare e a farvi un piccolo esamino di coscienza. Il lavoro non sempre va come desiderate, d’altronde non tutti la possono pensare come voi. Qualche intoppo è fisiologico.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete giù di morale perché non riuscite a trovare uno sbocco sicuro alle vostre mille occupazioni. Il lavoro vi farà compagnia anche durante le feste. Riposerete poco, è vero, ma di questi tempi è una fortuna. Tenetevelo stretto.

CANCRO

Cari Cancro, c’è un forte risentimento che vi pervade. Qualcosa non è andato per il verso giusto e ne soffrite. Sul lavoro non dimenticate la stima che i colleghi nutrono per voi. Non traditela e siatene riconoscenti. D’altronde avete seminato bene e ora raccogliete i frutti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 21 dicembre 2022), cosa succede quando un’amicizia diventa amore? Per molti può essere un problema, soprattutto se uno dei due è già impegnato. Ma bisogna ascoltare sempre il proprio cuore. Sul lavoro fate attenzione alle male lingue e a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

VERGINE

Cari Vergine, avete progetti e idee che vi frullano per la testa, ma vi manca una spinta in più per realizzarle. Forse avete fin troppi dubbi sul vostro partner. Sono fondati? Non sarebbe meglio parlarsi e capire se ne vale la pena sospettare o se sono fantasmi inesistenti? Giornata in down sul lavoro, ma presto farete meglio.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: sul lavoro avete tanti progetti da realizzare, ma occhio ai dubbi in amore.