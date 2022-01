Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 19 gennaio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 19 gennaio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, entro il fine settimana potete ricucire uno strappo in amore. Il rischio è infatti che possiate aver rovinato un rapporto importante, ma siete ancora in tempo per rimediare. Sul lavoro avete tanti impegni e questioni da risolvere: datevi delle priorità, le stelle vi assistono.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (19 gennaio 2022), in amore continua per voi un periodo strano e complesso. Parlatevi e chiarite eventuali litigi con il partner. Sul lavoro le cose miglioreranno dalla fine di gennaio. Abbiate un po’ di pazienza.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata ottima in amore, gli incontri sono favoriti. Potete approfittarne, sia per quanto riguarda il lavoro che in amore. Lanciatevi in nuove avventure e datevi da fare, le nuove idee verranno premiate. Dovete solo trovare qualcuno che sappia valorizzarvi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata regalerà belle emozioni. Non disperdete questa energia positiva che vi pervade e vi permette di togliervi grosse soddisfazioni. Sul lavoro è una situazione molto interessante e propizia. Avete vissuto trasformazioni importanti che sono ancora in atto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 19 gennaio 2022), in questa giornata potreste facilmente perdere la pazienza e litigare con chi vi circonda. Sul lavoro sarà una giornata frenetica, ma per fortuna avete tanta creatività e riuscirete a risolvere i vari problemi.

PESCI

Cari Pesci, giornata molto importante per i sentimenti. Se ci sono dei problemi, cercate di risolverli il prima possibile. Sul lavoro dovete essere in grado di ascoltare anche i pareri degli altri, soprattutto di chi la pensa diversamente. Dal dialogo e dalla diversità spesso nascono le cose migliori.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: grandi soddisfazioni in arrivo.