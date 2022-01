Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 19 gennaio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 19 gennaio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, non mancheranno litigi e screzi in questa giornata, non esagerate e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Forti tensioni e stress anche sul lavoro, state perdendo la pazienza. Attenzione in particolare ai rapporti con Bilancia e Cancro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 19 gennaio 2022), in amore ci sono già forti conflitti e tensioni alle stelle. Potete litigare con chi vi circonda. Evitate di esasperare i rapporti. Sul lavoro è necessario un cambiamento radicale, siete stanchi della solita routine.

GEMELLI

Cari Gemelli, le coppie meno felici potranno riappacificarsi e ritrovare la giusta serenità. Chi è single potrebbe ben presto trovare l’anima gemella, che sia la volta buona? Non si escludono colpi di scena. Sul lavoro c’è tanta indecisione, prendetevi tutto il tempo necessario.

CANCRO

Cari Cancro, evitate di riportare a galla fantasmi del passato. In amore meglio stare con i piedi per terra e non desiderare persone che non sono alla vostra portata, rischiate di rimanerci male. Sul lavoro ci sono ottime opportunità, fatevi avanti senza timore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 19 gennaio 2022), ci sono tante cose che non vanno come vorreste, sia in amore che nella famiglia. Sul lavoro i problemi non mancano. Con un po’ di cautela e pazienza si supera tutto, abbiate fiducia.

VERGINE

Cari Vergine, l’amore torna ad avere spazio e importanza nella vostra vita. Il weekend sarà ricco di grandi opportunità ed occasioni. Chi ha lavorato tanto in passato ora può raccogliere i frutti del proprio impegno e dei sacrifici fatti. Abbiate solo un altro po’ di pazienza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: ottime opportunità in amore, sia per i single che per le coppie di lunga data.