Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 18 giugno 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 18 giugno 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, è arrivato il momento di prendere decisioni importanti per il vostro futuro. Non siete soddisfatti di ciò che avete e puntate a dare una svolta alla vostra vita sotto ogni punto di vista. Sul lavoro non chiudetevi a riccio ma siate aperti al confronto con gli altri.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 18 giugno 2025), in amore non dovreste correre il rischio di perdere voi stessi. Sul lavoro siete un po’ stressati ma presto arriveranno le meritate ferie. Rimboccatevi le maniche e vedrete che presto tutto si aggiusta.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore sta per iniziare una nuova fase di cambiamenti. Sul lavoro bisogna decidere cosa fare il prossimo anno. D’altronde bisogna essere previdenti e non aspettare l’ultimo momento. Ricordate la favola della cicala e della formica?

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per adesso siete in una fase di verifica dei vostri sentimenti e sul lavoro siete in attesa di ricevere risposte. Non siete soddisfatti del vostro presente, allora impegnatevi a migliorare il futuro. Le cose belle non capitano mai da sole o per caso.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 18 giugno 2025), non siete molto soddisfatti della vostra vita privata, c’è qualcosa da rivedere. Sul lavoro presto riceverete una proposta molto interessante. Se qualcosa non va come vorreste, fate in modo di cambiare le carte in tavola.

PESCI

Cari Pesci, per voi l’amore è sempre più importante della carriera quindi godetevi questi giorni di festa con le persone che amate di più. Sul lavoro siete in fase di cambiamento. Se ci sono state polemiche e discussioni con colleghi o superiori, parlatevi e chiaritevi. Non prendetevela con chi ne sa meno di voi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 GIUGNO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: siete sempre dei gran romanticoni. Per voi l’amore viene prima di ogni cosa.