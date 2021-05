Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 12 maggio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 12 maggio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, ora le cose sembrano davvero andare per il verso giusto, per cui sarebbe davvero un peccato fermarsi proprio adesso. Il cielo d’altronde è ottimo con Venere e Mercurio favorevoli assieme a Saturno. Che volete di più? Bisogna rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Circondatevi di persone che vi sappiano dare i giusti stimoli.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, l’invito è alla calma e alla prudenza. La Luna in opposizione crea più di qualche dissidio. Potreste vivere sensazioni particolari e non sempre positive. Sul lavoro e quindi sul denaro non ci sono certezze: dovete risparmiare perché sono tante le incognite di questo periodo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in questo periodo siete davvero molto arrabbiati perché non tutto va per il verso giusto e secondo quanto avreste voluto. Un’agitazione che si ripercuote in tutto ciò che fate, compreso il lavoro. Nelle relazioni sentimentali e di lavoro ci sono troppe cose da dire, ma in certi casi è meglio tenere a freno la lingua e contenersi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna favorevole vi custodisce e vi benedice. Potete portare avanti i vostri progetti e in generale godere di momenti di pace e relax in compagnia del partner. Avete tante idee e voglia di cambiamenti, per cui potete dare inizio a un nuovo lavoro. In amore avere ritrovato la stabilità con il partner che vi era mancata in questi mesi difficili.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, avete finalmente molti meno problemi rispetto al passato. Ci sono tante questioni su cui vorreste riflettere e capire da che parte volete andare. Spesso indossate una sorta di doppia veste, per cui per chi vi sta vicino non è facile capire chi siete e cosa pensate realmente.

PESCI

Cari Pesci, è evidente che c’è qualcosa che non va sia in amore che in famiglia. Tensioni e non detti rischiano di rovinare le vostre giornate e il vostro futuro. Siete insoddisfatti di come stanno andando le cose sotto molti punti di vista. Fate attenzione in amore. I rapporti con il partner non sono più idilliaci come un tempo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: avete trovato quell’equilibrio che da sempre vi caratterizza.

