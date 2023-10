Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 1 novembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 1 novembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le cose vanno nettamente meglio rispetto al mese scorso: Venere nel segno a partire da mercoledì della prossima settimana farà impennare le relazioni valorizzandole al massimo. Se c’è ancora qualche problema da gestire, resistete almeno fino al fine settimana e poi sarà tutto più semplice!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 1 novembre 2023), Venere e Marte, in transito in questo segno, vi regalano giornate “potenti” e protette: la vostra volontà di reagire sarà premiata con il raggiungimento di un obiettivo! Siate chiari ed espliciti se dovete parlare con qualcuno, sia per definire una questione sia per ottenere qualche vantaggio in più. Non si esclude la possibilità di un cambiamento sul lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, un bel progetto a cui state lavorando può regalare belle soddisfazioni in quest’ultima parte del 2023: tutti gli interessi maturati di recente, i contatti e le novità professionali sono valorizzati da buone stelle e otterrete molto presto dei vantaggi che magari nemmeno vi aspettavate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete bisogno di fermarvi un attimo, la fatica e lo stress iniziano a farsi sentire perché state gestendo troppe situazioni contemporaneamente… Quando vi innervosite poi tendete ad isolarvi e a somatizzare, “annegando” magari nella confusione e rendendo le cose ancora più difficili. Calma e sangue freddo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (1 novembre 2023), siete un po’ nervosi per un progetto che stenta a decollare o una conferma che non arriva: niente panico e continuate a lavorare o attendere. Le prime due settimane di novembre saranno pesanti e bisognerà essere bravi a resistere senza rovinare nulla.

PESCI

Cari Pesci, periodo di recupero psicofisico per voi, siete motivati e (finalmente) riposati quindi potreste mettere in cantiere una bella idea per il 2024: la creatività vi porterà sicuramente lontano nonostante la Luna contraria che potrebbe generare qualche disputa fastidiosa. Dalla prossima settimana Venere non sarà più in opposizione e anche l’amore sarà più facile e bello da gestire.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: un bel progetto a cui state lavorando può regalare belle soddisfazioni in quest’ultima parte del 2023.