Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 3 gennaio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 3 gennaio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, un 2023 scoppiettante, ma non per questo semplice. Avrete infatti tanti impegni e compiti da portare a termine, e non sarà facile ottenere tutto ciò che desiderate. Siete in gamba e otterrete grandi cose. In amore apritevi con fiducia a nuove relazioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 3 gennaio 2023), avete sempre i fari puntati addosso e questo può essere un limite. Tutti sono pronti a giudicarvi e a dire la loro, ma voi andate dritti per la vostra strada. Datevi da fare, vi giocherete presto una partita importante. L’amore sarà la benzina per affrontare tutto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, era da tempo che gli amici non vi vedevano così determinato e forte. I successi del 2022, saranno il fomento per fare bene nel 2023. D’altronde ogni nuovo anno si apre all’insegna dei buoni propositi. Chiuse storie d’amore importanti, ora è il momento di aprire nuovamente il vostro cuore.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vi sentite come su una nave in tempesta. Scombussolati e senza una guida, questo anno si apre sottotono, ma il meglio arriverà dalla primavera in poi. Vivete le emozioni in maniera radicale. Puntate a un 2023 più tranquillo ed equilibrato, soprattutto per l’amore: il fascino non manca.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 3 gennaio 2023), questo 2023 porterà grandi sorprese. Il futuro è roseo per quello che concerne la famiglia e i rapporti con gli amici. Sull’amore avete trovato un equilibrio che dovete mantenere.

PESCI

Cari Pesci, il 2023 deve essere l’anno del rilancio, della svolta. Avete commesso qualche errore in passato che vi ha segnato, ma non pensateci più. Attenzione all’amore: fidatevi di chi realmente ci tiene a voi e allontanate i rami secchi o chi si è dimostrato essere falso e opportunista.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: è il momento di togliervi belle soddisfazioni e cogliere ottime opportunità.