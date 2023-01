Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 3 gennaio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 3 gennaio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questo sarà l’anno della rivincita. Grandi occasioni potrebbero presentarsi nel lavoro: mostratevi disponibili e affidabili coi colleghi. In amore avete voglia di divertirvi, non volete impegnarvi in qualcosa di troppo concreto e duraturo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 3 gennaio 2023), chi finora vi ha disprezzato e deriso, dovrà ricredersi. Avete tutte le carte in regola per dare il massimo e ottenere grandi cose. In amore lasciatevi andare anche se avete sofferto molto e quindi siete guardinghi.

GEMELLI

Cari Gemelli, non sapete bene quello che volete e cosa desiderate dal domani. Tante nuove idee e buoni propositi per l’anno nuovo. Ma per ora non si concretizzano. In amore, la vostra personalità è divisa tra più strade: cercate di non far soffrire chi vi sta accanto.

CANCRO

Cari Cancro, cercate di rianimarvi e riaccendere l’attenzione su voi stessi e su chi vi circonda. Siete una persona brava e simpatica, potete togliervi belle soddisfazioni. Fidatevi solo delle persone giuste. In amore finalmente avete trovato il giusto equilibrio.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 3 gennaio 2023), date sempre il massimo e la vostra ambizione vi spinge a spingere sull’acceleratore. Attenzione a non tirarvela eccessivamente: a diventare antipatici ci si mette un attimo. In amore cercate una nuova fiamma: valutate la possibilità di rimettervi in pista.

VERGINE

Cari Vergine, non potete continuare a stare soli a vita. Avete bisogno di nuovi stimoli. I problemi e le delusioni vanno affrontati, sempre. C’è chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote, ma voi andate dritti per la vostra strada. Se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: dichiaratevi se c’è qualcuno che vi piace.