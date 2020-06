Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 23 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 23 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’amore sarà sottotono durante la giornata di domani, anche per le coppie più solide. Cercate di stare lontano da problemi e stress. Cercate di guardare al futuro in maniera più positiva e ottimistica.

SCORPIONE

Cari Scorpione, domani per alcuni di voi l’amore sarà complicato, potreste innervosirvi e arrabbiarvi facilmente. Cercate di stare alla larga dalle discussioni. Avete speso un po’ troppo ultimamente…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani dovrete trovare della tranquillità in amore, non rimandate se c’è qualcosa da chiarire… Il futuro di molte storie si deciderà a breve, sarebbe meglio evitare tradimenti. Lavoro? Serve pazienza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi si prospetta una giornata difficile, in particolare per le coppie: bisognerà cercare di evitare le discussioni. Le relazioni nate da poco a breve potranno diventare importanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, domani in amore potrebbero esserci problemi, cercate di non essere troppo duri e di controllare ciò che dite. La Luna in opposizione potrebbe portare dello scompiglio. Bene il lavoro.

PESCI

Cari Pesci, in amore domani ci sarà dell’incertezza con questa Venere dissonante, non saprete cosa volere. Attenti a prendere decisioni troppo frettolosamente. Sul lavoro potreste avere delle difficoltà da dover superare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: l’amore per qualcuno potrebbe essere complicato, ma tenete duro.

