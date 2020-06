Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 23 giugno 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, martedì 23 giugno 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 23 giugno 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, per voi si prospetta una mattinata complicata per i sentimenti. Decisioni importanti potrebbero essere prese nella sfera delle emozioni. Lavoro? Perché non riorganizzarsi un po’?!

TORO

Cari Toro, domani evitate le discussioni, specialmente in amore. Cercate di non pensare al passato, concentratevi sul futuro: luglio sarà un mese interessante. Nel lavoro ci sono dei cambiamenti in vista.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani la Luna sarà favorevole dal pomeriggio, bene l’amore. Un cambiamento positivo in vista. Sul lavoro si vuole cambiare, ma per il momento non è possibile farlo. Abbiate pazienza.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna nel segno lascia libero svago alle emozioni. Sul lavoro domani, 23 giugno 2020, otterrete facilmente un successo, il vostro valore verrà riconosciuto e apprezzato.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, la Luna nel segno porterà serenità nelle emozioni. Cercate di essere cauti, anche se è contro la vostra natura, e di non essere troppo impulsivi nelle spese.

VERGINE

Cari Vergine, l’amore finirà in secondo, il lavoro occuperà la vostra mente durante la giornata di domani. Non sarete al massimo, sarete stressati. Alcuni problemi lavorativi potrebbero ripresentarsi molto presto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Leone: durante la giornata di domani ci sarà serenità nelle emozioni. Attenzione a non essere troppo impulsivi.

