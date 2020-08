Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 18 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 18 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, domani servirà maggiore leggerezza: riguardo ai sentimenti la giornata sarà migliore rispetto a quelle passate, grazie alla Luna in aspetto positivo. Sul lavoro prendere una decisione non sarà facile perché non dipenderà solo da voi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani Venere sarà ancora dalla vostra parte, ma la Luna sarà dissonante. Potranno quindi esserci delle tensioni. Sul lavoro potrebbero esserci delle delusioni da superare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, domani ci potrà essere un recupero a livello sentimentale o potrete risolvere dei problemi personali. Anche sul lavoro conviene approfittare di questa giornata di metà agosto, dal 20 ci sarà un lieve calo…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questo è un periodo delicato in amore: meglio rimandare le decisioni al prossimo mese. Sul lavoro potrebbero esserci delle tensioni di troppo. Attenzione: non è detto che le vostre decisioni non siano quelle vincenti…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di domani (18 agosto 2020) sarà una giornata un po’ nervosa per i sentimenti, vi sentirete distaccati. Cercate di essere cauti. Sul lavoro potreste avere qualche dubbio di troppo, ma cercate di essere più ottimisti. Qualcosa che poteva sembrarvi irraggiungibile potrebbe essere realizzato.

PESCI

Cari Pesci, per voi si preannuncia una giornata positiva per l’amore, si potranno anche fare dei progetti per il futuro. Sul lavoro potreste risolvere dei problemi, anche di natura legale. Cercate di fare più attenzione all’alimentazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornata positiva per quanto riguarda l’amore. Un consiglio extra? Attenti all’alimentazione…

