Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 17 giugno 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 17 giugno 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore servono equilibrio e pazienza: potresti fraintendere intenzioni o parole. Nei rapporti professionali meglio non forzare nulla, ascolta e osserva. È una giornata utile per gettare le basi di un progetto, ma evita illusioni. Mentalmente sei affaticato: serve un po’ di disconnessione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 17 giugno 2025), hai il vento in poppa: voglia di cambiamento, nuovi incontri e aperture ti rendono brillante. In amore attrai facilmente, ma anche tu sei più disposto ad aprirti. Sul lavoro sei lucido e intuitivo, ottimo momento per agire con determinazione. La salute è in fase crescente, asseconda i tuoi desideri interiori.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata altalenante: alcuni imprevisti potrebbero rallentarti, ma la fase è passeggera. In amore è meglio mantenere la calma, anche se qualcosa ti infastidisce. Sul lavoro non tutto va come previsto, ma non perderti d’animo. Da martedì le energie tornano migliori. Oggi, concediti una pausa.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere ti sorride e l’amore ne beneficia: rapporti equilibrati, più intesa e voglia di costruire. Nel lavoro la tua determinazione apre porte, soprattutto se devi concludere affari o affrontare colloqui. È una giornata da sfruttare appieno. Anche fisicamente sei in forma: brillare ti viene naturale.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 17 giugno 2025), potrebbero esserci tensioni familiari o piccoli malintesi con chi ti è vicino. Meglio rimandare discussioni importanti a domani. In amore sei un po’ sfuggente, ma molto affascinante. Nel lavoro attenzione agli errori per distrazione. Oggi serve più ascolto che azione. Cerca spazi di libertà.

PESCI

Cari Pesci, hai voglia di leggerezza e libertà, ma alcune responsabilità ti riportano coi piedi per terra. In amore desideri profondità, ma rischi di essere poco chiaro. Sul lavoro cerca di non disperdere energie in troppe direzioni. Da domani migliora la vitalità, ma oggi concediti ritmi lenti e riposanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 GIUGNO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: Venere ti sorride e l’amore ne beneficia: rapporti equilibrati, più intesa e voglia di costruire. Nel lavoro la tua determinazione apre porte, soprattutto se devi concludere affari o affrontare colloqui.