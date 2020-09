Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 15 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 15 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, per i single domani non sarà facile lasciarsi andare. Il mese di agosto è stato pieno di nervosismi e di dubbi. Per quanto riguarda il lavoro siete determinati: avete deciso di non fare più le cose che non vi piacciono. Ma attenzione alle spese.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, la Luna e Venere sono dissonanti: le giornate per quanto riguarda l’amore non sono semplici. Ma anche sul lavoro, nella giornata di domani – 15 settembre – potrete vivere un momento di tensione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore, nonostante piccoli problemi, la Luna è nel vostro segno. E anche per quanto riguarda il lavoro potete stare sereni: in questo periodo possono esserci nuove opportunità da cogliere al volo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi si preannunciano giornate positive per l’amore: potrete presto ricevere una risposta. Ma anche sul lavoro c’è ottimismo: molti dopo una chiusura o un periodo di stop potrebbero ripartire.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la Luna domani sarà in opposizione e questo vi creerà qualche problema. Alcune relazioni non funzionano più. Per quanto riguarda il lavoro, se state pensando ad un cambiamento mantenete la calma e siate prudenti.

PESCI

Cari Pesci, in amore si può ripartire. Finalmente. Chi non credeva più nei sentimenti, ora ha di nuovo fiducia. Ma cercate di essere prudenti. Per quanto riguarda il lavoro, potreste far partire un nuovo progetto durante il mese di ottobre.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: finalmente riparte l’amore. Avete ripreso fiducia. Lavoro? Nuovi progetti ad ottobre.

