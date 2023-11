Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 14 novembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 14 novembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il transito di Venere permette di agire con libertà, arriva una buona intraprendenza che aiuta i cuori solitari e i delusi della coppia. Lavoro? La fine di questo mese porta una buona capacità di azione, tenete duro ancora per qualche giorno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 14 novembre 2023), nel corso delle prossime ore tenderete ad essere polemici. Mordetevi la lingua se necessario… Per quanto riguarda il lavoro, troppe le ansie maturate nel periodo estivo, ma nella maggioranza dei casi possiamo essere ottimisti, ci saranno conferme e una stabilità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, buttatevi nell’amore. Sfruttate il buon aspetto di Venere, non potete aspettarvi risultati se non vi mettete in gioco. Se siete soli e non avete responsabilità familiari il periodo non sarà affatto avaro di avventure. Anche se guadagnate di più sarete costretti a tamponare qualche falla economica.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, manca slancio erotico nella coppia. Possibile qualche incomprensione in casa e nei rapporti con i familiari. Dovete seguire ogni cosa con attenzione e organizzarvi al meglio. Coraggio!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 14 novembre 2023), avete bisogno dell’amore o degli amici per trovare la giusta forza per rilanciarvi. Per quanto riguarda il lavoro, dovete dimenticare le prime due settimane di novembre, alcuni progetti non sono partiti, ci sono stati ritardi per svariati motivi. Ora dovete dare una svolta.

PESCI

Cari Pesci, il mese più pesante o di lontananza amorosa è stato quello di ottobre, questo non significa che manchi l’amore ma è probabile che circostanze esterne al rapporto abbiano portato qualche dubbio. L’inizio della settimana invita alla prudenza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: il transito di Venere permette di agire con libertà, arriva una buona intraprendenza che aiuta i single.