Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 11 maggio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 11 maggio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, è arrivato il momento giusto per fare conoscenza, sono tantissimi i pianeti favorevoli. Per quanto riguarda il lavoro, molti soldi sono stati spesi per la famiglia, le prospettive restano buone.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, non agitate troppo le acque in amore. Per quanto riguarda il lavoro, se c’è da chiarire qualcosa forse è meglio rimandare alla giornata di lunedì 17 maggio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata nel complesso è positiva ma non fate scelte avventate in amore. Capitolo lavoro: durante la giornata di oggi sarà meglio osservare piuttosto che agire, le vostre idee sono vincenti avete solo bisogno di tempo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna è favorevole e Venere neutrale: in questo mese si può giocare il futuro di un amore importante. Per quanto riguarda il lavoro, se c’è da risolvere qualcosa, meglio muoversi in fretta.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, si riparte dopo un periodo difficile: la Luna dissonante parla di distanze da colmare… Capitolo lavoro: sono giornate positive, da domani – 11 maggio 2021 – situazione favorevole per gli incontri.

PESCI

Cari Pesci, se dovete dimenticare una persona forse è meglio farlo al più presto. Per quanto riguarda il lavoro, se siete in attesa di una chiamata è possibile che ci sia qualche problema di troppo.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: finalmente si riparte dopo un periodo no.

