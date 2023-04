Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 11 aprile 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 11 aprile 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, attenzione alla malinconia che vi assalirà, siete un po’ nostalgici ma dovreste andare dritti e non prendersela se qualcosa non va come vorreste. Forse avete solo bisogno di riposarvi. Sul lavoro meglio non strafare e rimandate gli impegni ai prossimi giorni. D’altronde sono giorni di festa e di Pasqua, godetevi un po’ di relax.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 11 aprile 2023), attenzione a questa giornata che porta importanti rivelazioni in amore. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a fare molto. Siete persone di poche parole ma di fatti. Non amate le chiacchiere.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore torna un po’ di fortuna e anche nuovi incontri interessanti. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a concludere accorti importanti per il futuro. Forse non tutto sta andando per il verso giusto, ma si aggiusterà prima di quanto immaginate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, potreste sentirvi un po’ giù di morale e anche negativi ma a volte capita. Sul lavoro le promesse verranno mantenute. Avete tanti progetti in ballo, e non potete pensare di fare tutto da soli. Sappiate rimboccarvi le maniche e vedrete che tutto si aggiusta.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 11 aprile 2023), in amore c’è un po’ di agitazione e forse sarebbe il caso di prendersi un po’ di tempo per se stessi. Per quanto riguarda il lavoro non riuscite a placare la vostra voglia di costante cambiamento quindi agite in questa direzione.

PESCI

Cari Pesci, in questo periodo siete particolarmente energici e anche emotivi, momento ideale per buttarsi in una relazione. Per quanto riguarda il lavoro tutto ciò che pesa e che non va migliorerà nelle prossime settimane.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: avete un’energia e una voglia di fare fuori dal comune. Approfittatene.