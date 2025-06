Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 10 giugno 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 10 giugno 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna vi sorride, soprattutto nel pomeriggio. Ora siete pronti all’azione! Scegliete qualcosa di diverso rispetto al passato sia riguardo il lavoro sia riguardo le persone da frequentare. Per sabato 14 e domenica 15 giugno organizzate qualcosa di divertente e piacevole.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 10 giugno 2025), giornata di emozioni speciali e di sorprese: questo martedì inizia il transito positivo di Mercurio nel vostro segno e sarà presto raggiunto da Giove, il quale vi invita a sorridere alla vita e ad allontanare le negative.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, ritrovate grinta e capacità di azione in questo periodo, inoltre avete intenzione di investire sul “nuovo”. In questa settimana vivete giornate utili per rinverdire le passioni sia d’amore sia di lavoro. Con Giove non più contrario si stanno per aprire i cancelli della libertà!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, crescono le tensioni in ambito lavorativo. Vi sentite in balia degli eventi e delle “correnti”, anche dal punto di vista delle amicizie, il che vi porta inevitabilmente a fare qualche riflessione. In amore avete più conferme ora che a maggio.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 10 giugno 2025), la Luna attiva vi regala un buon dinamismo. Ora si attende un recupero delle emozioni tra sabato e domenica, qualcosa che possa aiutare a riprendervi da battibecchi o polemiche.

PESCI

Cari Pesci, grazie ai transiti positivi di Mercurio e Giove siete spinti verso una crescita personale e professionale. In amore Venere favorevole apre la strada a emozioni autentiche e momenti intensi. Ascoltate voi stessi: la vostra vera forza è nella sensibilità prima dell’azione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 GIUGNO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: giornata di emozioni speciali e di sorprese.