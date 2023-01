Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 10 gennaio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 10 gennaio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se avete da poco conosciuto una persona carina, non fatevela scappare, nuove emozioni in arrivo. Per quanto riguarda il lavoro, non alimentate inutili polemiche con i colleghi. Non ne vale la pena…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 10 gennaio 2023), bello questo cielo per le coppie, da qui alla primavera un progetto importante potrebbe iniziare a prendere forma finalmente. Per quanto riguarda il lavoro, non fate passi avventati ma ponderate bene ogni singola scelta.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, cielo interessante per l’amore, non chiudetevi in casa! Un’amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più. Molto di più. Per quanto riguarda il lavoro, saranno favoriti i liberi professionisti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore è il momento giusto per mettere in cantiere un progetto importate. Nel corso delle prossime ore saranno favorite le coppie che stanno pensando di allargare la famiglia. Sul lavoro il tuo impegno sarà ricompensato e le soddisfazioni non mancheranno.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 10 gennaio 2023), cielo interessante per i cuori solitari, cercate di allargare il giro dei vostri contatti! Per quanto riguarda il lavoro, favoriti i contatti con altre città.

PESCI

Cari Pesci, in amore serve maggiore chiarezza. Se vi interessa una persona perché non vi fate avanti? Novità in arrivo sul lavoro, una vostra richiesta potrebbe trovare accoglimento.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: in amore è il momento giusto per mettere in cantiere un progetto importate.