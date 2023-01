Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 10 gennaio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 10 gennaio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, stelle intriganti per l’amore, se avete da poco conosciuto una persona interessante non fatevela scappare. Per quanto riguarda il lavoro, rimandate i compiti di maggiore responsabilità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 10 gennaio 2023), in amore c’è un po’ di confusione, sicuri che dall’altra parte l’interesse sia ricambiato veramente? Per quanto riguarda il lavoro, la stanchezza si farà sentire, cercate di staccare la spina.

GEMELLI

Cari Gemelli, cielo interessante per l’amore, se siete in coppia da tempo è probabile che entro la primavera voi possiate mettere in cantiere un progetto importante. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione alle polemiche con capi e referenti.

CANCRO

Cari Cancro, vi attende un cielo che invita alla prudenza, se con il partner c’è stato qualche dissidio meglio non alimentare polemiche. Per quanto riguarda il lavoro, i liberi professionisti avranno un maggiore margine di guadagno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 10 gennaio 2023), cielo intrigante per l’amore, attenzione però a non tenere il piede in due scarpe! Per quanto riguarda il lavoro, vorreste cambiare e mettervi in gioco ma cercate di non prendere decisioni affrettate. Usate bene la testa.

VERGINE

Cari Vergine, bello questo cielo per i sentimenti! Se siete single fareste bene a guardarvi intorno; se invece avete nel cuore una persona non esitate a farvi avanti. Per quanto riguarda il lavoro, qualcosa si sta muovendo, c’è aria di novità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: bello questo cielo per i sentimenti. Novità anche sul lavoro.