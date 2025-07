Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 7 luglio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 7 luglio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere vi sorride in queste ore di luglio 2025. Questa è una settimana particolarmente favorevole per i sentimenti e per recuperare relazioni importanti. Per quanto riguarda il lavoro, nuove opportunità possono aprirsi. Datevi da fare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 7 luglio 2025), periodo molto intenso per voi. Potreste dover gestire qualche tensione emotiva, ma con equilibrio supererete ogni ostacolo. Coraggio: datevi da fare.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore di questo 7 luglio vi sentirete spinti a cercare nuove avventure e stimoli. Per quanto riguarda il lavoro, valutate bene ogni proposta che vi verrà presentata. Amore? Seguite il cuore, evitate impulsività.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra determinazione sarà premiata nel corso delle prossime ore. La settimana che prende il via ora porterà risultati concreti, soprattutto sul lavoro. In amore, la pazienza è fondamentale.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 7 luglio 2025), creatività e originalità sono al top in queste ore. Questa settimana sarà ideale per mettere in pratica nuove idee. Siate aperti al dialogo e alle nuove esperienze. Apritevi al mondo.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità aumenta notevolmente. Molti di voi potrebbero vivere momenti di grande intuizione. Per quanto riguarda il lavoro, prestate attenzione ai dettagli. In amore, è tempo di esprimere i propri sentimenti con sincerità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: la sensibilità aumenta notevolmente.