Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 29 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 29 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna vi dà una grossa mano a risolvere alcune questioni amorose che finora non avete trovato il coraggio di affrontare. Se c’è qualcosa nel comportamento del partner che non vi fa stare tranquilli, è sempre meglio dirlo e chiarire, piuttosto che nascondere la cosa e farla crescere dentro di voi. Se siete single, una nuova conoscenza potrebbe rivelarsi una fantastica scoperta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox state vivendo un periodo molto tranquillo dal punto di vista sentimentale. Una vera rarità, per voi che avete spesso fatto dell’istinto il vostro ideale massimo. In questi giorni state costruendo qualcosa di importante è vero: normale che abbiate paura che tutto vada in fumo, ma questo è uno stimolo a dare sempre il massimo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, state finalmente uscendo da una fase nera della vostra vita. Avete capito che è inutile stare sempre a pensare a quello che non va nel lavoro e nella vita privata e che ogni tanto è meglio concentrarsi sulle cose belle. Non abbiate paura del futuro, solo così potrà davvero diventare roseo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi aspetta un lunedì molto pesante. Cercate di non essere troppo polemici, soprattutto con alcuni colleghi che a vostro avviso non sono sinceri con voi. In amore è un periodo di transizione, non volete legarvi a nessuno e siete contenti così. Non fatevene una colpa.

ACQUARIO

Cari Acquario, si apre un periodo di grandi cambiamenti per voi. Dopo l’emergenza dei mesi scorsi siete tornati a pensare al futuro con più ottimismo: è il momento adatto per scegliere tante cose, tra cui le persone che volete attorno per sempre. Anche nel lavoro c’è aria di cambiamento: vi spaventa l’ignoto, ma vi stimola anche.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di domani di Paolo Fox annuncia una giornata pesante in amore. Dentro di voi sta maturando la consapevolezza che non siete più felici: forse è il caso di farvi qualche domanda e prendere provvedimenti. Siete consapevoli che sarà un periodo di grandi sofferenze, ma solo immergendo le mani nel dolore potete aspirare a una maggiore felicità futura.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: dopo settimane passate a piangervi addosso, avete finalmente capito che l’unica soluzione per essere felici è andare avanti e non guardare sempre indietro. Inizierete a farlo prestissimo.

