Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 29 giugno 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 29 giugno 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 29 giugno 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, in questo inizio di settimana vi renderete conto di non avere molta voglia di discutere con gli altri. Anche se c’è qualcosa che vi ha dato fastidio, lasciate correre, non volete ulteriore stress. Ma non pensate di andare avanti così all’infinito: a un certo punto i problemi vanno risolti, altrimenti si ingigantiscono sempre di più.

TORO

Cari Toro, in questo periodo il vostro focus principale è l’amore. Chi è in coppia da molto tempo sente di star vivendo un periodo di grande appannamento. Che fare? Cercate di resistere e abbiate il coraggio di affrontare le questioni, senza la prepotenza di avere per forza ragione. Solo con il dialogo certe situazioni possono sbloccarsi.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani vi aspetta una giornata molto positiva. Le stelle, infatti, saranno al vostro fianco in una decisione molto importante per il vostro futuro. Non abbiate paura di compiere il passo più lungo della gamba: a volte solo osando davvero si raccolgono le migliori soddisfazioni. Bene anche dal punto di vista economico.

CANCRO

Cari Cancro, chi di voi è single si è reso conto di avere voglia di condividere la propria quotidianità con un’altra persona. Per lungo tempo vi siete sentiti completi da soli, ma adesso le vostre priorità stanno cambiando. Non abbiate paura di ascoltare il vostro cuore e fare scelte.

LEONE

Cari Leone, se c’è un difetto che avete per natura è quello di essere sempre pessimisti, soprattutto sulle questioni che riguardano voi stessi. Se volete davvero avere successo in ciò che fate, che sia il lavoro o i sentimenti, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox il primo passo è quello di credere davvero in voi stessi. Ultimamente non lo state facendo, anzi siete i primi ostacoli di voi stessi. E’ tempo di cambiare.

VERGINE

Cari Vergine, la vostra priorità rimane l’amore. In questi giorni avete passato dei momenti difficili e di grande solitudine, durante i quali vi siete spesso sentiti incompresi. Approfittate di questo lunedì per voltare pagina una volta per tutte: una grossa mano potrebbe arrivarvi da una persona inaspettata, che vi farà tornare il sorriso.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello dei Gemelli: è tempo di fare scelte importanti per il vostro futuro. Smettete di pensare sempre prima agli altri: la chiesa al centro del villaggio siete voi e nessun altro. Una volta capito questo, spiccherete finalmente il volo.

