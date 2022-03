Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 28 marzo 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 28 marzo 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una giornata davvero positiva per l’amore, anche se Venere continua ad essere in opposizione. Sul lavoro avete tante opportunità di cambiare e lanciarvi in nuovi progetti, d’altronde le novità fanno sempre bene. I prossimi mesi saranno positivi, guardate al futuro con fiducia e ottimismo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 28 marzo 2022), questa per voi è una giornata e in generale una fine del mese di marzo positiva in amore. Se ci sono stati litigi e discussioni con il partner, cercate di chiarirvi. Sul lavoro i problemi non mancano e non potete pensare di risolvere tutto facilmente. Mantenete il controllo delle vostre emozioni se volete ottenere risultati consistenti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vivrete ottime opportunità in amore. Chi è single può rimettersi in pista e trovare l’anima gemella. Sul lavoro cercate di non perdere tempo: potete rimettervi in gioco e lanciare nuovi progetti, soprattutto se avete a che fare con il pubblico. Date il massimo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, domani – 28 marzo 2022 – sarà un lunedì piuttosto sottotono per il vostro segno. Il fine settimana è stato caotico e ci sono stati molti problemi e litigi con il partner. Sembra proprio che ultimamente non ci sia pace in amore. Nel lavoro non è una giornata promettente, avete tante preoccupazioni per la testa.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 28 marzo 2022), con questa Luna positiva potrete agire al meglio in amore. Questo vale sia per chi è single e che può ritrovare presto l’anima gemella, e sia per chi ha una storia di lungo corso. Nel lavoro inizia finalmente un periodo produttivo: supererete tanti ostacoli, dimostrando a tutti il vostro valore.

PESCI

Cari Pesci, si prevede una giornata nella quale fare chiarezza a livello sentimentale. Sul lavoro gli impegni sono tanti e non riuscite a starci dietro. Il problema è che non siete contenti di ciò che fate. Forse dovete cambiare i vostri atteggiamenti, a volte troppo scontrosi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: potete finalmente trovare l’anima gemella.