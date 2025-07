Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 28 luglio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 28 luglio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, basta restare a metà: questa settimana ti chiede chiarezza, in amore e sul lavoro. Una risposta che aspetti arriva entro mercoledì. Non trascurare il tuo benessere fisico. Ottima settimana per mettere ordine, risolvere conti, avanzare richieste. Ma in amore serve spontaneità: non analizzare tutto. Lascia spazio all’imprevisto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 28 luglio 2025), le emozioni sono protagoniste, e se ami qualcuno… lo farai capire bene! Occhio solo a non essere troppo impulsivo. Sul lavoro, piccoli cambiamenti portano a grandi risultati.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, hai voglia di evadere, viaggiare, scoprire. Questa settimana porta occasioni da cogliere, anche inaspettate. In amore, scegli chi ti fa sorridere, non chi ti limita.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non tutto arriva subito, ma ciò che semini ora darà frutti. In amore, se qualcosa non funziona, affrontalo con maturità. Sul lavoro: ottime intuizioni martedì e giovedì.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 28 luglio 2025), settimana perfetta per innovare, proporre, sperimentare. Se qualcuno prova a metterti dei limiti… ignora! In amore, grande intesa mentale con un segno d’Aria.

PESCI

Cari Pesci, settimana utile per ascoltare il cuore, ma serve anche concretezza. L’amore premia chi ha il coraggio di esporsi. Occhio alle distrazioni sul lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: settimana perfetta per innovare, proporre, sperimentare. Niente e nessuno può frenarvi.